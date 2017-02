Team 17 signt deutsches Indie-Studio

Großansicht Team 17 hilft dem Freiburger Entwickler Radiation Blue bei Fertigstellung und Vermarktung von "Genesis Alpha One" Team 17 hilft dem Freiburger Entwickler Radiation Blue bei Fertigstellung und Vermarktung von "Genesis Alpha One"

Der traditionsreiche britische Entwickler und Publisher Team 17 hat eine Partnerschaft mit einem deutschen Indie-Studio vereinbart: Radiation Blue aus Freiburg. Das Studio arbeitet an "Genesis Alpha One", einem Sci-Fi-Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 und das als Genre-Cross-Over Survival-, Base-Building- und Shooter-Elemente vereint. Der Titel wird für PC und Konsolen entwickelt. Wann das Spiel fertig sein soll, wurde nicht bekannt gegeben."Wir wissen Team17s Leidenschaft für Spiele, ihre transparenten und entwicklerfreundlichen Abläufe und natürlich ihr beeindruckendes Portfolio, zu dem wir nun ebenfalls gehören, sehr zu schätzen. Als Kinder hatten wir viel Spaß mit Team17 Titeln wie "Alien Breed" und "Worms". Diese kreativen und künstlerischen Erfahrungen haben uns in unserer Entscheidung, Spieleentwickler zu werden, unterstützt. Mit dieser Partnerschaft schließt sich heute der Kreis, was für uns sehr aufregend ist", so Sascha Jungnickel, Creative Director bei Radiation Blue.Und Debbie Bestwick, CEO von Team 17, eränzt: "Radiation Blue ist ein beeindruckendes neues Studio, das aus sehr talentierten Personen besteht, die alle große Erfolge in der Entwicklung von AAA-Spielen vorweisen können. Genesis Alpha One bietet Spielern eine einzigartige Mischung aus Genres innerhalb eines fantastischen Sci-Fi-Settings und wir freuen uns, sie auf dieser Reise unterstützen zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

