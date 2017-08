Target Games macht Geschichte

Der Berliner Entwickler Target Games gibt heute bekannt, zusammen mit seinem Schwesterunternehmen IJsfontein Interactive, Serious Games mit historisch korrektem Hintergrund zu produzieren. Entwickelt werden dafür derzeit zwei noch nicht näher genannte Titel. Entstehen sollen dabei Spiele, die Geschichte für den Spieler erlebbar machen sollen. Damit die Titel einem historisch hohen Anspruch entsprechen, stellt Target Games den Medienwissenschaftler Dr. Martin Thiele-Schwez ein. Der übernimmt die wissenschaftliche und gestaltungsseitige Führung für beide Projekte."Historische Gegebenheiten nachzuerleben ist in anderen Mediengattungen durchaus beliebt", erklärt Target-Games-Geschäftsführer André Bernhardt . "' Der Name der Rose ' oder ' Da Vinci Code ' sind Beispiele für Projekte, die sowohl als Buch als auch als Film erfolgreich waren. Wir sehen in der Entwicklung von Games zu herausragenden geschichtlichen Themen enormes Erfolgspotential, welches wir gezielt und mit wissenschaftlicher Unterstützung heben wollen. Mit Martin Thiele-Schwez konnten wir einen der renommiertesten Experten für die korrekte Darstellung von historischen Inhalten in Games für uns gewinnen. Das freut uns sehr und hilft uns dabei, herausragende und besondere Projekte zu realisieren.

Quelle: GamesMarkt.de

