Take-Two stellt "Evolve"-Support ein

Die Arbeit am Multiplayer-Shooter " Evolve " wird beendet. Wie Entwickler Turtle Rock Studios in einem Blogpost mitteilt, läuft der Support für das Spiel aus. Diese Entscheidung habe Publisher Take-Two getroffen und nicht der Entwickler, so die Erklärung. Die Server werden zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschaltet, "Evolve" kann also vorerst weiter gespielt werden, allerdings wird es keine Updates mehr geben und wie lange die Mehrspieler-Server noch erreichbar sind, erscheint angesichts dieser Entscheidung auch nur wie eine Frage der Zeit."Evolve" blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. 2011 sicherte sich der mittlerweile insolvente Publisher THQ das neue Projekt der Macher von " Left 4 Dead ". Nach der Pleite übernahm Take-Two das Spiel und veröffentlichte es als "Evolve" im Februar 2015 für PlayStation 4, PC und Xbox One. Eigentlich war das Spiel von Presse und Konsument im Vorfeld hoch gehandelt worden, konnte diese Erwartungen aber nicht erfüllen. Auch eine Umstellung der PC-Version auf ein Free-to-Play-Modell jüngst brachte offenbar nicht den gewünschten Erfolg.

Quelle: GamesMarkt.de

