Synchronverband führt Gütesiegel ein

Großansicht Das neue Gütesiegel des Synchronverbands e.V. - Die Gilde Das neue Gütesiegel des Synchronverbands e.V. - Die Gilde

"Qualität, die man hört", so lautet der Claim des Gütesiegels, das der Synchronverband e.V. - Die Gilde im kommenden Jahr einführt. In dem Gütesiegel sieht der Verband die konsequente Fortsetzung der Qualitätsdebatte in der deutschen Synchronbranche, die durch den Kodex der Gilde 2014 angestoßen worden sei. Dieser Kodex schreibt für alle Verbandsmitglieder verbindliche Qualitätsstandards vor. Das Gütesiegel soll dem Konsumenten nun zeigen, dass die damit versehene Produktion die im Kodex festgelegten Qualitätsstandards erfüllt und "vermittelt ihm so die Sicherheit einer hochwertigen Synchronproduktion", so die Verbandsmitteilung."Es ist unser erklärtes Ziel, die Qualität der Branche insgesamt zu verbessern und auf hohem Niveau zu halten. Da sind wir auf dem besten Weg", betont Susanna Bonaséwicz aus dem Verbandsvorstand.Das Gütesiegel soll zunächst auf der Dubbing Card nach dem Abspann, später auch auf DVDs und Blu-rays platziert werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen