Switch verkauft 2,4 Mio.

Nach Hochrechnungen der US-Marktforscher Superdata steht die Switch von Nintendo aktuell bei 2,4 Millionen verkauften Konsolen. Nach der Markteinführung am 3. März und den guten Absatzzahlen der ersten Wochen bleibt die Nachfrage nach der neue Hardware demnach weiter konstant. Laut Superdata übertrifft die Switch damit sogar die hauseigene Prognose. Die Marktforscher korrigieren angesichts dieser Zahlen sogar ihre Vorhersage: Bis Jahresende soll die Switch statt fünf nun rund 7,2 Millionen Einheiten absetzten können.Nintendo selber kommunizierte bisher noch keine offiziellen globalen Verkaufszahlen für seine neue Hardware. Am 27. April veröffentlicht der Konzern allerdings seine Bilanz für das zu 31. März abgeschlossene Fiskaljahr und dann dürften die Japaner wohl auch offizielle Absatzzahlen verkünden.Unterdessen lobt Superdata die Marketing-Strategie von Nintendo. Mit " Zelda: Breath of the Wild " erschien die Hardware mit einem zugkräftigen Ausnahme-Titel zum Launch. Mit " Mario Kart 8 Deluxe " und " Splatoon 2 " werden außerdem in den nächsten Monaten noch weitere prominente Eigenmarken erwartete, sodass auch über die Sommermonate hochkarätige Software für die Switch erscheint.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen