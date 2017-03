Switch & "Zelda" schaffen Launch-Rekord in Deutschland

Großansicht Nicht ohne Stolz verweist Nintendo auf die Traumwertungen für "The Legend of Zelda: Breath Of The Wild" (Bild: Nintendo) Nicht ohne Stolz verweist Nintendo auf die Traumwertungen für "The Legend of Zelda: Breath Of The Wild" (Bild: Nintendo)

"Nintendo Switch hat sich am Launch-Wochenende sowohl europaweit als auch in Deutschland besser verkauft hat als jede andere Nintendo-Konsole im Zuge ihres Marktstarts", bilanziert Nintendo of Europe den Start seiner jüngsten Konsole in Europa. Genaue Absatzzahlen für Europa oder Deutschland nannte Nintendo freilich nicht.Aber auch der Release des neuen " The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild " schafft es in die Firmenhistorie. Das Spiel sei nicht nur mit einigen der höchsten Wertungen ausgezeichnet worden, es habe auch das "beste Launch-Wochenende in der 30-jährigen Geschichte der Zelda-Serie" verzeichnet.Weiter heißt es in einer Stellungnahme von Nintendo zum Launch von Switch und "Zelda": "Darüber hinaus ist es der erfolgreichste Nintendo-Konsolen Launch-Titel in Europa. Selbst Wii Sports, das bisher diesen Titel trug und anfangs jeder Wii beilag, setzte am ersten Wochenende nicht so viele Exemplare ab. Und das im März - einem sonst eher ruhigen Monat in der Videospielindustrie."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen