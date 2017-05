Switch und internationale Stores bereiten GameStop Freude

Die US-Spiele-Fachhandelskette GameStop hat ihr erstes Geschäftsjahresquartal bilanziert. In den 13 Wochen mit Ende zum 29. April hat das Unternehmen weltweit 2,05 Mrd. Dollar erwirtschaftet. Das sind 3,8 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Flächenbereinigt wuchs der Umsatz um 2,3 Prozent und zwar vor allem dank der internationalen Präsenz. Denn während der flächenbereinigte Umsatz in den USA um 2,4 Prozent zurückging, wuchs er in den internationalen Stores um satte 17,1 Prozent. GameStop betreibt weltweit über 7000 Outlets in 15 Ländern, darunter auch weit über 100 Stores in Deutschland.Nach Produktkategorien wuchs im Berichtszeitraum vor allem das Segment "Neue Hardware". Es legte dank des Release der Nintendo Switch um 24,6 Prozent zu. Der Bereich "Neue Software" gab um 8,2 Prozent nach, vor allem da im Vorjahr einige gut verkaufte AAA-Titel erschienen, von denen es in diesem Frühjahr weniger gab. Das Umsatzvolumen aus dem Gebrauchtgeschäft bei GameStop sank zudem im Rahmen der Erwartungen um 6,2 Prozent.

Quelle: GamesMarkt.de

