Switch überholt WiiU und Speedrunner-Spendenstream

übernimmt in dieser Woche erneut die Spitze der. In der ersten Woche des neuen Jahres setzt sich die Fußball-Simulation erneut an die Spitze und wirft "Call of Duty: WWII" nach mehreren Wochen wieder vom Thron. "CoD" rutscht auf Platz zwei, während sich Dauerbrenner "Grand Theft Auto V" wieder auf Platz drei kämpft. | Quelle: chart-track.co.uk Der Charity-Streamist am Sonntag erneut gestartet. Die Speedrunner-Community sendet sieben Tage lang ununterbrochen auf der Streaming-Seite Twitch und sammelt Spendengelder für die amerikanische. 2017 kamen dabei über 2,2 Millionen Dollar zusammen. | Quelle: gamesdonequick.com Die, hat seine Vorgänger-Konsolein Japan jetzt endgültig überholt. Wie die japanische Seite Famitsu berichtet verkaufte sich die Hybrid-Konsole in seinem Heimatland nach nur zehn Monaten überMal. Die WiiU verkaufte sich dagegen bisher nur 3.3 Mio. Mal. | Quelle: famitsu.com

Quelle: GamesMarkt.de

