Switch steht kurz vor der 20-Millionen-Units-Marke

Super Mario Odyssey: 11,17 Millionen Units Mario Kart Deluxe: 10,35 Millionen Units The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 9,32 Millionen Units Splatoon 2: 6,76 Millionen Units 1-2-Switch: 2,45 Millionen Units ARMS: 2,01 Millionen Units Kirby Star Allies: 1,89 Millionen Units Xenoblade Chronicles 2: 1,42 Millionen Units Donkey Kong Country: Tropical Freeze: 1,40 Millionen Units Mario Tennis Aces: 1,38 Millionen Units

Nintendo hat mit seinen Zahlen für das erste Geschäftsjahresquartal die Erwartungen erfüllt. Der Quartalsumsatz liegt bei 168,2 Mrd. Yen, umgerechnet etwa 1,29 Mrd. Euro, und damit 9,1 Prozent über Vorjahr. Der Operative Gewinn stieg um 88,4 Prozent auf 30,5 Mrd. Yen oder 233,8 Millionen Euro. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr änderte Nintendo nicht.Besonders spannend bei der Quartalsauswertung war diesmal das Update der Verkaufszahlen. So nähert sich die Nintendo Switch mit großen Schritten der Marke von 20 Millionen verkauften Units. Per Stichtag 30. Juni waren 19,67 Millionen Switch ausgeliefert. 7,81 Millionen davon gingen nach Nordamerika, 6,97 Millionen in die "anderen Regionen", zu denen auch Europa zählt, und der Rest von knapp 4,9 Millionen Konsolen wurde in Japan verkauft.Softwareseitig liegt die Switch bei 86,93 Millionen ausgelieferten Spielen. Die Hardware-Software-Ratio liegt damit bei knapp über vier. Mit der bisherigen Performance wird die Switch noch in diesem Jahr die Gesamtverkaufszahl des Nintendo GameCube übertreffen. An der Wii U ist die Switch längst vorbei gezogen.Ein Update gab es indes auch hinsichtlich der bestverkauften Spiele auf der Switch. Hier liegt "Super Mario Odyssey" vor "Mario Kart 8 Deluxe" und "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

