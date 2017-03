Switch startet in Japan nur marginal schlechter als PS4

Großansicht Nintendos Switch hat einen guten Start im Heimatmarkt Japan hingelegt Nintendos Switch hat einen guten Start im Heimatmarkt Japan hingelegt

313.700 Switch - so viele Konsolen hat Nintendo am Startwochenende in Japan verkauft. Dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor, die sich auf Daten des japanischen Spielemagazins Famitsu beziehen. Von Nintendo selbst gibt es zur Stunde noch keine offiziellen Daten. Der Switch-Start in Nintendos Heimatmarkt kann damit als geglückt bezeichnet werden, auch wenn Nintendo einst beim Wii-Start mehr Einheiten absetzen konnte. Die Switch liegt mit ihrem Ergebnis nur wenige tausend Einheiten hinter der PS4, die bis heute den aktuellen Konsolenmarkt auch in Japan dominiert.Der Launcherfolg bedeutet jedoch nicht, dass Switch automatisch auch ein Selbstläufer in Japan wird. Denn auch die Wii U startetet einst mit rund 300.000 Units, konnte aber nie volllends überzeugen. In Kalenderwoche 8/2017 verkauft Nintendo laut Media Create zuletzt in ganz Japan nur 464 Konsolen und damit fünf Units weniger als das "normale" Schlusslicht in Japan Xbox One.

Quelle: GamesMarkt.de

