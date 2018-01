Switch-Nachfrage in Frankreich und Japan, Spiele-Schwemme auf Steam

Dielegt in Frankreich denüberhaupt hin. Mit 911.000 verkauften Einheiten im Jahr 2017 ist die Hybrid-Konsole noch erfolgreicher als die Wii (703.000) and PS4 (650.000) in ihren jeweiligen Launch-Fenstern. Das berichtet die französische Zeitung "Les Numériques". | Quelle: lesnumeriques.com erschienen im Jahr 2017pro Tag auf. Ingesamt verzeichnete die Plattform laut "Steamspy" im vergangenen Jahr. | Quelle: twitter.com/Steam_Spy Der jverzeichnet das erste Malwieder ein. Wie die Fachpublikation "Famitsu" berichtet, legten dank PlayStation 4 und Nintendo Switch vor allem diesignifikant zu: Von rund 1,05 Milliarden Dollar auf 1,81 Milliarden Dollar. | Quelle: famitsu.com erwirbt ein Drittel von. Der schwedische Publisher kauft 33 Prozent der Anteile des Studios aus Seattle für. Hardsuit veröffentlichte zuletzt Titel wie "A Hat in Time" und "Shadow Complex Remastered". | Quelle: paradoxinteractive.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen