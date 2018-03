Switch in Japan und Games in London

Dieist im Heimatmarktweiterhin sehr gefragt. Die Hybrid-Konsole durchbrach nun die Marke vonverkauften Stück. Allein in der letzten Woche wurden laut Fachmagazin "Famitsu" in Japanverkauft. | Quelle: famitsu.com wurde seit dem Release 2014 überheruntergeladen. Es ist das von Square Enix Montréal entwickelte Mobile-Spinoff zur "Hitman"-Serie. Die Hauptreihe gehört indes nicht mehr dem japanischen Publisher, alle Rechte gingen im letzten Jahr an seinen Entwickler IO Interactive zurück. | Quelle: square-enix.com Dieinvestiert in den kommenden Jahrenin die. Wie der britische Branchenverband UKIE mitteilt, soll ein Teil des Geld beispielsweise dem jahrlichenzugutekommen. Darüberhinaus stellt der Standortförderer, die Initiative Games London, weitere 350 Millionen Pfund für das Wachstum der Gamesindustrie bereit. | Quelle: ukie.org.uk

Quelle: GamesMarkt.de

