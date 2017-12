Switch-Erfolg in Japan, Steam-Zensur in China und Casting-Show auf Twitch

Dieist ein voller Erfolg in ihrem Heimatland Japan. Wie die japanische Seite Famitsu jetzt meldet, hat sich alleine der Exklusiv-Titel "" dort bereits über eine Millionen Mal verkauft. Auch die verkauften Konsolen knacken in Japan die Marke von drei Millionen. Damit hat sich die Switch in neun Monaten bereits so oft verkauft, wie die Wii U in seiner gesamten Laufbahn. | Quelle: famitsu.com , der größte Spielemarkt der Welt, zensiert große Teile der Gaming-Communitys. Wie ValveTime berichtet, wird auch der soziale Austausch aufgrößtenteils blockiert. Die Steam Community wird im Land der Mitte komplett zensiert, Spiele zu kaufen und zu spielen ist aber weiterhin möglich. | Quelle: twitter.com/ValveTime , Indiegames-Marktplatz und kleiner Steam-Konkurrent, startet in diesem Jahr erstmals auch auch einen. Bis zum zum 26. Dezember bekommen die Nutzer des Online-Stores fünf Games zum Preis von zehn Dollar. | Quelle: itch.io Diestartet ab März 2018 eine eigenenamens "Stream On". Nach dem Vorbild vonim Fernsehen sucht das US-Unternehmen den besten Nachwuchs-Streamer. | Quelle: blog.twitch.tv

Quelle: GamesMarkt.de

