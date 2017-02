Switch: 60 Indie-Spiele bis Jahresende

Großansicht Nintendo füllt den eShop der Switch mit zahlreichen Indie-Titeln Nintendo füllt den eShop der Switch mit zahlreichen Indie-Titeln

Am 3. März ist es soweit, dann erscheint Nintendos Hybrid-Konsole, die Nintendo Switch. Zum Launch und darüber hinaus kündigen die Japaner neben Titel wie " The Legend Of Zelda " auch zahlreiche Indie-Titel zum Download an. Drei der sogenannten "Nindies" erscheinen bereits zum Launch: "Fast RMX" und zwei Zusatzkampagnen zu " Shovel Knight ".Insgesamt sollen im Laufe des Jahres 60 Indie-Spiele für die Switch folgen. Um welche Titel es sich dabei genau handelt enthüllt Nintendo am 28. Februar um 18:30 bei seiner Nindies-Präsentation. Die Indie-Titel erscheinen dabei ausschließlich im eShop der Switch und sind somit nur als Download verfügbar.

Quelle: GamesMarkt.de

