Svipers "Super Spell Heroes" als zweiter Titel bei Flaregames' Accelerator

Der preisgekrönte Publisher Flaregames veröffentlicht das neue Mobilegame "Super Spell Heroes" des Hamburger Studios Sviper. Das Multiplayerspiel wird am 20. August für iOS- und Android-Geräte erscheinen.Studio Sviper wurde erst 2016 von den bereits erfahrenen Entwicklern Ole Schaper, Michael Reichert und Mark Buchholz gegründet. Noch im selben Jahr veröffentlichten sie ihr erstes Spiel "Wild City Rush: Urban Jungle", damals noch ohne die Unterstützung eines Publishers. Für die Vermarktung ihres zweiten Titels "Super Spell Heroes" sicherte sich der Developer nun die Unterstützung von Flaregames aus Karlsruhe, deren Portfolio Spiele wie "Olympus Rising" und "Nonstop Chuck Norris" umfasst."Super Spell Heroes" wird damit der zweite Titel der von Flaregames im Rahmen des Accelerator-Programms gefördert wird. Den Anfang machte das Echtzeit-PvP-Spiel "Flick Arena" am 28. März. Mit dem Programm unterstützt der Publisher Entwickler mit Projekten im mittleren bis fortgeschrittenen Entwicklungsstadium aus dem Bereich Mobilegames."'Super Spell Heroes' durchbricht Genregrenzen und überzeugt mit einer Highend-Grafik und tiefem Gameplay. Das sind genau die Dinge, auf die wir als Publisher besonderen Wert legen", so Keith Ainslie, Executive Producer bei Flaregames. "Sviper ist ein frisches, aber dennoch erfahrenes Team; ein Weltklasse-Entwickler, der versteht, was die Spieler im Jahr 2018 von Mobilegames erwarten. 'Super Spell Heroes' verbindet auf neuartige Weise Elemente aus Kampf- und Knobelspielen zu einem Game, das leicht zu lernen und schwer zu meistern ist - genau die Mischung, die es attraktiv für viele Spieler macht."In dem Game duellieren sich die Spieler online in Magiegefechten, entdecken nebenher neue Charaktere und erlernen neue Zauber."Mit 'Super Spell Heroes' haben wir, wie wir glauben, eines der zugänglichsten Echtzeit-Kampfspiele auf dem Markt entwickelt", so Mark Buchholz, Mitgründer von Sviper. "Wir haben uns aus vielen Richtungen inspirieren lassen, beispielsweise von Genre-definierenden Videospielen wie 'Street Fighter', 'Puzzle & Dragons' und 'Hearthstone', aber das fertige Resultat ist einzigartig geworden. Wir können es kaum erwarten, 'Super Spell Heroes' endlich in den Händen der Spieler zu sehen."

Quelle: GamesMarkt.de

