SuperData sieht Xbox One bei 26 Mio.

Großansicht Das aktuelle Modell, die Xbox One S Das aktuelle Modell, die Xbox One S

Die US-Marktforscher von SuperData schätzen die Anzahl von verkauften Xbox One auf 26 Millionen Stück. Diese Zahl nennt das Unternehmen in einem aktuellen Bericht über den Markt der Heimkonsolen.Hersteller Microsoft selber nennt seit kurz nach Markteinführung keine Absatzzahlen mehr für seine Konsole, verschleiert die Stückzahlen auch in der Bilanz weitestgehend, da eine Verrechnung mit anderen Produktkategorien stattfindet. Ob die 26 Millionen der Realität entsprechen, lässt sich daher nicht endgültig verifizieren, aber die Zahl klingt plausibel, da auch andere Marktforscher die Konsole im Sommer 2016 bei 21 Millionen verkauften Geräten sahen . Vor allem die Einführung des S-Modells im Sommer 2016 mit 4K- und HDR-Fähigkeit dürfte den Absatz noch einmal befeuert haben.Sollten die Zahlen stimmen, wären die Verkäufe der Xbox One nach gut drei Jahren zwar nicht überragend, aber durchaus ordentlich. Die Gesamtverkäufe der allerersten Xbox hätte die aktuelle Generation schon in den Schatten gestellt. Und auch die Xbox 360 stand rund drei Jahre nach ihrer Markteinführung kurz vor der Marke von 30 Millionen und somit nur unwesentlich besser da.Unstrittig allerdings, dass Sony mit der PlayStation 4 weiterhin den Heimkonsolenmarkt vor sich her treibt. Die Japaner vermeldeten jüngst 53,4 weltweit abgesetzten Konsolen.

Quelle: GamesMarkt.de

