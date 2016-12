"Super Mario Run" stürmt AppStore

Das erste offizielle Mobile-Game von Nintendo , "Super Mario Run", wurde in den ersten 24 Stunden nach dem vorerst exklusiven Release auf Apples iOS-Geräten bereits über fünf Millionen Mal heruntergeladen. Das haben die Analysten der Webseite Sensortower errechnet. Die App sprang am ersten Tag in 80 von 150 Ländern auf Platz eins der AppStore-Downloadcharts und belegte in 36 Ländern die Spitze der umsatzstärksten Apps."Super Mario Run" wird zunächst umsonst zum Download angeboten. Nach einiger Spielzeit werden 9,99 Dollar bzw. Euro für das Freischalten des kompletten Spiels fällig. Rund zehn Prozent der Spieler entscheiden sich laut Sensortower für die diese Option. Damit hätte "Super Mario Run" dem japanischen Unternehmen bereits am Launchtag einen Umsatz von rund fünf Millionen Dollar eingebracht."Super Mario Run" soll auch für Android-Geräte erscheinen. Ein Datum für den Release steht hier allerdings noch nicht fest.

Quelle: GamesMarkt.de

