"Super Mario Odyssey" gewinnt Best-of-gamescom-Award

Best of gamescom award: Super Mario Odyssey, Nintendo

gamescom award for best add-on/DLC: Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Electronic Arts

gamescom award for best booth: Electronic Arts gamescom Booth 2017, Electronic Arts

Best Console Game Sony PlayStation 4: Assassin's Creed Origins, Ubisoft

Best Console Game Microsoft Xbox One: Mittelerde: Schatten des Krieges, Warner Bros.

Best Console Game Nintendo Switch: Super Mario Odyssey, Nintendo

Best PC Game: Kingdom Come: Deliverance, Koch Media

Best Mobile Game: Metroid: Samus Returns, Nintendo

Best Role Playing Game: Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

Best Racing Game: Forza Motorsport 7, Microsoft

Best Action Game: Super Mario Odyssey, Nintendo

Best Simulation Game: Project CARS 2, Bandai Namco

Best Sports Game: PES 2018, Konami

Best Family Game: Super Mario Odyssey, Nintendo

Best Strategy Game: Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft

Best Puzzle / Skill Game: God's Trigger, Techland Best Social / Online Game: Destiny 2, Activision Blizzard

Best Casual Game : Hidden Agenda, Sony

Best Multiplayer Game: Destiny 2, Activision Blizzard

Best Virtual Reality Game: Fallout 4 VR, ZeniMax

Best Hardware: Xbox One X, Microsoft

gamescom "Most Wanted" Consumer award: Super Mario Odyssey, Nintendo

gamescom Indie award: Double Kick Heroes, Headbang Club

Die Spannung war groß, jetzt stehen sie fest: Die Jury des best of gamescom awards gab am Abend in Köln die Gewinner der begehrten Messepreise bekannt. Freuen konnte sich dabei vor allem Nintendo für "Super Mario Odyssey". Das Spiel wurde nicht nur mit dem Hauptpreis als "Best of gamescom" ausgezeichnet, es gewann in vier weiteren Kategorien, darunter auch den "Most wanted Consumer Award".Doch auch zahlreiche andere Publisher können sich über Auszeichnungen freuen. Konami erhielt beispielsweise den Preis für das beste Sportspiel ("PES 2018"), Warner für das beste Xbox Spiel ("Mittelerde: Schatten des Krieges"), Koch Media für das beste PC-Spiel ("Kingdom Come: Deliverance"), Bandai Namco für die beste Simulation ("Project Cars 2") oder ZeniMax für das beste VR-Game ("Fallout VR").Ein besonders begehrter Preis ging an Electronic Arts. Der Kölner Major erhielt den Preis für den besten Messestand.

