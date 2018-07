"Summoners War" setzt auf Influencer

"Summoners War" ist ein vor allem in Asien sehr populäres Mobile-Rollenspiel des koreanischen Publishers Gamevil Com2us. Dieser ging 2013 aus der Übernahme von Com2us durch den Konkurrenten Gamevil hervor. Die europäische Tochter namens Gamevil Com2us Europe GmbH operiert aus Berlin heraus. Um "Summoners War" auch im Westen weiter zu etablieren, setzt das Unternehmen auch in Deutschland verstärkt auf Influencer-Marketing.Beim Hamburger Streaming-Sender RocketBeans wurde das Mobile-Games bereits in der Show "PocketBeans" platziert, die von Daniel 'Budi' Budiman moderiert wird. Künftig kooperiert Gamevil Com2us fortan mit DoktorFroid und NinotakuTV, um "Summoners War" zu promoten.Das Team von DoktorFroid, dem unter anderem auch der Youtuber LeFloid angehört, wird das Spiel in den nächsten Wochen auf seinem Twitch-Kanal vorstellen. "Nach der wegweisenden Mobile-Gaming Sendung 'Pocket Beans' in Zusammenarbeit mit den Rocket Beans aus Hamburg ist die Partnerschaft mit DoktorFroid ein weiterer großer Schritt für uns, um unser Top-Game 'Summoners War' bei noch mehr Spielern bekannt zu machen", sagt David Mohr , der Geschäftsführer von Gamevil Com2us Europe GmbH. "Wir sind extrem stolz darauf, dass Summoners War den hohen Ansprüchen des DoktorFroid-Teams genügt und freuen uns sehr auf den ersten Live-Stream!"NinotakuTV wurde hingegen für die AnimagiC-Messe verpflichtend. Die Anime- und Manga-Convention findet vom 3. bis zum 5. August in Mannheim statt. Nino Kerl, der Moderator von NinotakuTV, wird auf dem Stand des koranischen Publishers vor Ort sein und dem Publikum " Summoners War" vorstellen."Die AnimagiC passt perfekt zu 'Summoners War' und wir freuen uns schon sehr darauf, unser Game dort vorzuführen und möglichst vielen neuen Spielern zu zeigen. Dass wir das zusammen mit Nino am Stand von NinotakuTV machen dürfen, ist für unser gesamtes Team etwas ganz Besonderes", so Mohr.

Quelle: GamesMarkt.de

