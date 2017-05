Suarez, van Husen, Sánchez und Stein gründen innovativen Peripherie-Hersteller

Großansicht Der "Tapper" von Superwear soll zunächst im Spielebereich als weiteres Eingabegerät etabliert werden Der "Tapper" von Superwear soll zunächst im Spielebereich als weiteres Eingabegerät etabliert werden

Erst Anfang 2017 gegründet hat das baden-württembergische Start-up Superwear sich und sein erstes Produkt jetzt vorgestellt. Superwear will mit tragbaren Zubehörprodukten, sogenannten Wearables, vor allem die Mensch-Maschinen-Interaktion (HMI) verbessern. Als erstes HMI-Produkt wurde deshalb der Tapper entwickelt, der zum Patent angemeldet wurde. Dabei handelt es sich um ein 40 Gramm leichtes, kabelloses Gerät, das primär für die Bedienung mit dem Fuß entwickelt wurde.Auch wenn Superwear letztlich viele Einsatzgebiete - unter anderem den Health-Sektor - im Blick hat, fokussiert sich das Unternehmen zunächst auf das Games-Segment. Der Grund für diese Entscheidung ist naheliegend: Die Gründer, die hinter dem Unternehmen stehen, sind der Spielebranche verbunden und verfügen zum Teil über Jahrzehnte lange Erfahrung in der Gamesindustrie. Es handelt sich um Carsten van Husen, Alex Suarez, Sergio Sánchez und Peter Stein.Der ehemalige Gameforge CEO van Husen agiert als CEO von Superwear, Core X-Chef und ehemaliger Like Dynamite-Gründer Suarez ist Chief Product Officer, der langjährige Unternehmer Sergio Sánchez ist Chief Visonary Officer und Peter Stein, der zuletzt im International Business Development von Gameforge tätig war, ist Chief Communication Officer.

Quelle: GamesMarkt.de

