Stühlerücken bei Redbox

Großansicht Neuer Redbox-CEO: Galen Smith (Bild: Outerwall) Neuer Redbox-CEO: Galen Smith (Bild: Outerwall)

Redbox-Mutterkonzern Outerwall hat den angekündigten Verkauf an die Private-Equity-Firma Apollo abgeschlossen und ist damit nicht länger börsennotiert. Die Transaktion hat auch Auswirkungen aufs Management. So verlässt Eric Prusch, Outerwall-CEO und zuletzt kommissarischer Chef der Automatenverleihtochter, das Unternehmen. Zum neuen CEO von Redbox wurde Galen Smith ernannt, bislang Finanzchef von Redbox. Damit tritt Smith genau genommen die Nachfolge von Mark Horak an. Der Ex-Warner-Executive war Ende letzten Jahres als CEO von Redbox ausgeschieden.Durch den Verkauf an ein Private-Equity-Unternehmen kann Outerwall dem steigenden Druck seitens der Börse entkommen, so die Einschätzung vieler Marktbeobachter. Das Kerngeschäft mit den Redbox-Automaten schwächelte zuletzt, entsprechend auf Talfahrt befand sich der Aktienkurs.

Quelle: VideoMarkt

