Studio 100 übernimmt Mehrheit an m4e

Großansicht Hans Ulrich Stoef, Vorstandsvorsitzender der m4e AG Hans Ulrich Stoef, Vorstandsvorsitzender der m4e AG

Das TV-Produktionsunternehmen Studio 100 N.V. übernimmt die Mehrheit an der m4e AG . Wie das in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bei München beheimatete Brand-Management- und Medien-Unternehmen für Kinder- und Familienunterhaltung heute mitteilt, haben sich seine Gründungs- und Hauptaktionäre Hans Ulrich Stoef Michael Büttner , Oliver Jansen und Cees Wessels mit Studio 100 N.V. über den Verkauf ihres insgesamt rund 68-prozentigen Anteils an der m4e AG geeinigt.Mit diesem Schritt will das Quartett sicherstellen, "dass die m4e AG auch weiterhin in Inhalte investieren kann", heißt es in der Mitteilung weiter. Mit Studio 100 N.V. habe man hierfür "einen perfekten strategischen Partner gefunden"."Wir haben uns zum Wohle der m4e AG zu dem Verkauf an Studio 100 entschieden und sind davon überzeugt, dass dies der richtige Schritt für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens ist. Der Markt befindet sich auf allen Ebenen, u. a. durch die zunehmende Digitalisierung, in einem enormen Umbruch und einer Konsolidierungsphase. Persönlich finde ich die neue Konstellation extrem motivierend und spannend und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Studio 100", sagt Hans Ulrich Stoef, der weiterhin als Vorstandsvorsitzender der m4e AG fungieren wird.Der Transaktion das Bundeskartellamt noch zustimmen.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen