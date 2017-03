Studie: Zunahme legaler Angebote bremst Online-Piraterie nicht aus

Laut einer aktuellen Studie der Beratungsfirma EY Consultancy richtete der illegale Abruf audiovisueller Werke in Frankreich im vergangenen Jahr einen Schaden von rund 1,35 Mrd. Euro an - was in etwa dem gesamten französischen Boxoffice entspreche. Alleine dem Staat seien durch das illegale Verhalten rund 430 Mio. Euro an Steuereinnahmen entgangen. Am stärksten von der Piraterie seien dabei die DVD/Blu-ray-, VoD- und Pay-TV-Branche betroffen gewesen. Kinos würden indes weniger stark unter der illegalen Konkurrenz leiden, da ihnen nicht zuletzt ihr Status als Erlebnisort ein Alleinstellungsmerkmal sichere. Dies drücke sich auch in der weiterhin positiven Entwicklung des französischen Kinomarktes aus.Die Hoffnung, dass attraktive legale Angebote der Piraterie Einhalt gebieten könnten, scheint sich bislang indes nicht zu erfüllen. Der Studie zufolge riefen im vergangenen Jahr rund 13 Mio. französische Internetnutzer urheberrechtlich geschützten Content illegal im Internet ab. Dies entspricht rund 27 Prozent aller User und liegt nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Die zunehmende Verbreitung und wachsende Attraktivität legaler Online-Angebote scheint somit noch keinen Einfluss auf die Anzahl jener User zu haben, die illegale Angebote nutzen.

Quelle: Blickpunkt:Film

