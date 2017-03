Studie: Kein Zusammenhang zwischen Games und Gewalt

Eine wissenschaftliche Langzeitstudie kommt zum Schluss, dass zwischen Videospielen mit gewalthaltigen Inhalten und Gewaltbereitschaft - oder akzeptanz in der Realität keine Verbindung besteht. Die Forscher untersuchten, ob sich Games auf das langfristige Empathieempfinden auswirkten. In ihrer Arbeit sehen die Autoren der Studie keinen Beleg für die Desensibilisierungsthese, die besagt, dass virtuell ausgeübte oder erlebte Gewalt im realen Leben ebenfalls gegenüber Gewalt abstumpfen lassen.Die Forscher aus Hannover, Lübeck und Bochum untersuchten 15 Probanden, die "exzessive Nutzer von gewalthaltigen Games" sind und vergleichen sie mit einer Kontrollgruppe, die keine derartigen Spiele konsumierte. Beiden Gruppen wurden Skizzenbilder von Gewalt- und Alltagsszenen gezeigt und ihrer Reaktionen darauf mittels Magnetresonanztomographie der Gehirnströme gemessen. Das Resultat: Beide Gruppen zeigten langfristig ein vergleichbares Niveau an Reaktionen auf die Bilder, was Empathie und Aggression angeht.Die Wissenschaftler stellen fest, dass gewalthaltige Medien einen kurzfristigen Effekt auf das Empathieempfinden haben können. Langfristig lasse sich aber nicht belegen, dass die Probanden abgetumpft wären.

Quelle: GamesMarkt.de

