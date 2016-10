Studie: Deutlicher Anstieg bei Online-Bewegtbildnutzung

In diesem Jahr ist das Smartphone erstmals das meist genutzte Gerät für den Internetzugang und die Zahl der Bewegtbildnutzer im Internet ist im Jahresvergleich deutlich angestiegen. Das sind zwei der Ergebnisse der heute veröffentlichten ARD/ZDF-Onlinestudie 2016. Demnach nutzen 26 Prozent der Gesamtbevölkerung täglich Bewegtbild im Internet; das entspricht einem Anstieg um sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Vorjahreserhebung. Bei den 14- bis 29-Jährigen liegt dieser Anteil bei 58 Prozent (plus vier Prozentpunkte), bei den Über-60-Jährigen bei acht Prozent (plus vier Prozentpunkte).Mit einem Anteil von 25 Prozent ist die Mediennutzung die zweitgrößte Tätigkeit im Internet hinter der Kommunikation (39 Prozent). Meistgenutztes Gerät für den Internetzugang ist erstmals das Smartphone, dessen Anteil sich um 14 Prozentpunkte auf 66 Prozent erhöht hat, gefolgt vom Laptop (57 Prozent). Die Zeit, die die Internetuser in Deutschland täglich online verbringen, ist um 20 Minuten auf 2:08 Stunden gestiegen. Insgesamt stieg die Zahl der Internetnutzer in Deutschland der Studie zufolge im Jahresvergleich um zwei auf 58 Mio. an. Das entspricht einem Anteil von 84 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung und damit einem Zuwachs im Jahresvergleich um vier Prozentpunkte; im Vorjahr hatte dieser Zuwachs bei 0,4 Prozentpunkte gelegen. HR -Intendant und Vorsitzender der ARD/ZDF-Medienkommission, erklärte bei Bekanntgabe der Studienergebnisse: "Das mobile Internet gibt dem seit Jahren zu beobachtenden Medienwandel einen weiteren Schub. Neben handybegeisterten Jugendlichen sind inzwischen auch immer mehr ältere Nutzer 'always on'. Die absehbaren Konsequenzen für die Medienmärkte und das Nutzungsverhalten sind eine große technische und inhaltliche Herausforderung für alle Anbieter. Es wird darauf ankommen, die eigenen Stärken von den noch dominanten klassischen Verbreitungswegen auf die neuen Plattformen zu übertragen." ZDF -Intendant und stellvertretender Vorsitzender der ARD/ZDF-Medienkommission, betonte, dass das konventionelle Fernsehen trotz steigender TV- und Videoangebote nach wie vor die meiste Aufmerksamkeit erfahre. Dies sei laut Bellut auch bei den Jüngeren so, wenngleich sich dort der Medienwandel erkennen ließe. Darauf werde man beim ZDF reagieren: "Dem begegnen wir mit dem Relaunch unserer ZDF-Mediathek noch in diesem Jahr, indem wir unsere Inhalte nutzerfreundlich, zeitunabhängig und auf allen Plattformen, also auch mobil, verfügbar machen."Für die ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 wurden vom 21. März bis 8. Mai 2016 bundesweit repräsentativ 1.508 deutschsprachige Erwachsene in Deutschland durch das Institut GfK MCR befragt. Sie ist unter www.ard-zdf-onlinestudie.de abrufbar.

