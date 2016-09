strg. und VeeScore kooperieren für Influencer-Report

Die Zahl der Abonnenten ist in der Regel die wichtigste Meßgröße für Werbetreibende, die über YouTuber Kampagnen fahren. Doch die reine Abonnentenzahl sagt noch wenig aus über Einfluss und Zuschauerquoten, findet die Hamburger Kreativagentur strg. Sie hat sich deshalb mit dem auf YouTube-Analysen spezialisierten Unternehmen VeeScore.com zusammengetan. Künftig sollen aus dieser Kooperation heraus monatlich Reports veröffentlicht werden, welche einen genaueren Blick auf die fünf größten YouTube in einem Segment sowie die "Rising Stars".Betrachtet werden sollen unter anderem die Bereiche Games, Beatuy & Fashion, Lifestyle und Technologie. "Mit diesen Reports wollen wir einzelnen Branchen monatliche Insights in das geben, was auf YouTube und in ihrem Segment passiert. Dabei lassen wir uns weniger von großen Abonnentenzahlen beeindrucken, sondern setzen vielmehr auf die effektive und themenbezogene Reichweite von YouTube-Kanälen. Diese Reichweite kann zwar mit der Abonnentenzahl zusammenhängen, muss es aber nicht", so Pepe Wietholz, Geschäftsführer bei strg.Als ersten Report hat strg. nun eine Analyse im Bereich Computer- und Videospiele vorgelegt, die auf den Augustdaten basiert. Wenig überraschend gab es die meisten Views - über 142 Mio. allein in Deutschland - mit Abstand für "Minecraft"-Videos. Dahinter folgen "Pokémon Go", "GTA", "FIFA" und "No Man's Sky". Erfolgreichster Influencer war nach dieser Auswertung Paluten. Er schaffte es bei gleich drei Spielen in die Top-Fünf-Influencer, wobei das Ranking anhand der Auswertung Views pro Video erstellt wurde. Diese Methode hat allerdings auch ihre Tücken. Zu "FIFA" beispielsweise hat Paluten ein einziges Video erstellt mit knapp über 260.000 Views. Der zweitplatziere Channel FeelFIFA hat hingegen insgesamt 1,08 Mio. Views generiert, allerdings mit zehn Videos und liegt deshalb bei den Views pro Video zurück.Gronkh, einst vor allem für seine "Minecraft"-Videos gefeiert, schaffte es nach dieser Auswertung nicht in die Top-5-Influencer des Microsoft-Spiels. Dafür belegt er bei "No Man's Sky" den ersten Platz mit fast 230.000 Views pro Video. Interessant ist zudem, dass rund die Hälfte aller "No Man's Sky"-Views in Deutschland auf ein Gronkh-Video zurückgehen.Neben den Channel-bezogenen Auswertungen von Videozahl oder Views pro Video wertet der Report auch Faktoren wie Likes und Dislikes ist oder auch wie hoch der Anteil von Influencern an der Gesamtzahl von Videos ist, die für ein Spiel in einem Monat veröffentlicht wurden.

