Streiks an Amazons NRW-Standorten

Alle Jahre wieder: Die Gewerkschaft Verdi versucht auch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft, bei Amazon Sand ins gut geölte Logistikgetriebe zu streuen. In Rheinberg, Werne sowie in Leipzig und Graben wurde bereits am Black Friday, dem umsatzstärksten Tag des Jahres, gestreikt; auch am zurückliegenden Wochenende hatte die Gewerkschaft in den beiden nordrhein-westfälischen Logistikzentren zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Wie die Zeitung "Westfälischer Anzeiger" online am Montag unter Berufung auf Gewerkschaftskreise meldete, werde der am Samstag begonnene Streik zumindest an den NRW-Standorten Werne und Rheinberg bis Dienstagabend fortgeführt. Wie sich die Streiks bei Amazon auswirken, ist schwer zu sagen. Während Verdi-Vertreter in schöner Regelmäßigkeit darauf hinweisen, dass es durch die Streiks zu Verzögerungen bei der Warenauslieferung komme, behauptet Amazon routiniert das Gegenteil.Verdi kämpft schon seit Jahren bei Amazon für einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Der US-Konzern lehnt Tarifverhandlungen dagegen kategorisch ab und verweist auf eine Bezahlung nach der Logistikbranche, die sich im oberen Bereich des dort Üblichen bewege. Man darf gespannt sein, ob Verdi den Druck noch erhöht, je näher Heiligabend rückt: Im Vorjahr wurde an den Tagen vor Weihnachten an bis zu sechs Standorten gestreikt.

