"Street Fighter" im TV und Ubisoft verliert Dean Evans

, der langjährige Creative Director von Ubisoft verlässt seinen Posten bei dem französischen Publisher nach fast zwölf Jahren. Evansnachdem ein nicht näher genanntes Projekt, an dem Evans beteiligt war, eingestellt wurde. Der Creative Director war unter anderem an der Entwicklung von "Far Cry 3: Blood Dragon", sowie der "Splinter Cell"- und "Assassins's Creed"-Reihe beteiligt. | Quelle: gameinformer.com Die ""-Reihe von Capcom bekommt eine eigene. Publisher Capcom ist dafür eine Partnerschaft mit dem kanadischen Produktionsstudio Entertainment One eingegangen, um die beliebte Prügel-Reihe als TV-Serie zu verfilmen. | Quelle: deadline.com " ist der große Gewinner der aktuellen Games-Verkaufscharts in Großbritannien. Der Rare-Titel swingt sich auf Anhieb an die Spitze der, knapp hinter dem Koop-Titel "A Way Out" auf der Zwei und "Ni No Kuni II" auf dem dritten Platz. Das Remastered von "Assassins's Creed Rogue" schafft es ebenfalls kurz nach Release in die Top-Charts und landet auf Rang vier. | Quelle: chart-track.co.uk

Quelle: GamesMarkt.de

