"Street Fighter" bekommt Retro-Jubiläums-Edition

Dieses Jahr feiert die "Street Fighter"-Serie von Capcom seinen 30. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums kündigt der Publisher jetzt eine spezielle Anniversary Collection an. Insgesamt umfasst die "Street Fighter 30th Anniversary Collection" zwölf Retro-Titel der Reihe und umfasst unter anderem das Original, "Street Figther" aus dem Jahr 1987, die "Street Fighter II"- und "Street Fighter III"-Serie, sowie die "Alpha"-Serie.Die Jubiläums-Edition erscheint im May 2018 in digitaler Form und als Retail-Version für PlayStatione 4, Xbox One und Nintendo Switch. Einzig der PC-Version erhält nur eine digitale Fassung ohne Box.

Quelle: GamesMarkt.de

