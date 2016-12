Stössinger wird Falk-Nachfolgerin bei der USK

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat noch vor dem Jahreswechsel die Nachfolge an ihrer Spitze geregelt. Marie-Blanche Stössinger wird ab Januar neue Geschäftsführerin der USK. Stössinger kommt von Wooga , wo sie als Head of PR & Public Affairs verantwortlich zeichnete. Davor war sie als Senior Managerin bei Viacom International Media Networks tätig.Stössinger folgt auf Felix Falk , der als Geschäftsführer zum Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware wechselt. In seiner neuen Position wird er der USK verbunden blieben. Als BIU-Geschäftsführer sitzt er im USK-Beirat."Computer- und Videospiele gehören zu den wichtigsten Kulturgütern unserer Zeit und der Jugendschutz spielt eine zentrale Rolle in ihrer Entwicklung und Verbreitung über alle Plattformen hinweg. Ich freue mich, die erfolgreiche Arbeit von Felix Falk und des gesamten USK-Teams weiterführen und diese insbesondere im Hinblick auf einen zeitgemäßen und innovativen Jugendschutz weiter ausbauen zu können", sagt Marie-Blanche Stössinger."Ich freue mich, dass ich die Geschäftsführung an Marie-Blanche Stössinger und damit in die besten Hände übergeben kann. Die USK ist sehr gut aufgestellt und mit ihr an der Spitze bereit für die zukünftigen Herausforderungen der Digitalisierung der Medien und der Internationalisierung des Jugendschutzes. Dabei werden BIU und GAME und gerade auch ich persönlich sie und die USK in Zukunft weiter nach Kräften unterstützen", sagt Felix Falk, scheidender Geschäftsführer der USK.

