Stiftung Digitale Spielekultur lädt zur Märchenrunde

Die Stiftung Digitale Spielekultur lädt am Freitag, den 11. November, im Rahmen der 27. Berliner Märchentage zur Diskussionsrunde "Spieglein, Spieglein an der Wand ... Games und Märchen Hand in Hand". Die Podiumsdiskussion bestreiten unter anderem der Geschäftsführer der Stiftung Digitale Spielekultur Peter Tscherne und Silke Fischer, Direktorin vom Märchenland. Thema der Diskussion ist vor allem die Rolle von Frauen und jungen Mädchen in der Spielebrache.Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet in der Alten Feuerwache, Marchlewskistr. 6 in Berlin-Friedrichshain statt. Der Eintritt ist komplett kostenlos, es wird dennoch um eine Voranmeldung gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

