Stiftung Digitale Spielekultur bittet zur Konferenz

Am 1. Juni wird im Bundesverkehrsministerium über das Kulturgut Games als Spiegel der Gesellschaft diskutiert. Den Rahmen hierfür bildet die Fachkonferenz "Konflikt, Konsum, Kontrolle: Wie digitale Spiele der Gesellschaft den Spiegel vorhalten", die von der Stiftung Digitale Spielekultur organisiert wird.Keynote-Speaker der Konferenz ist Prof. Dr. Linda Breitlauch von der Hochschule Trier. Sie referiert über Computerspiele als Leitmedium des 21. Jahrhunderts. Das anschließende Konferenzprogramm gliedert sich in die drei Themenschwerpunkte Konflikt, Konsum und Kontrolle. Referenten sind unter anderem: Wojciech Setlak (11 Bit Studios), Prof. Dr. Stephan Schwingeler (Macromedia Hochschule Stuttgart), Denise Gühnemann (Grimme Institut), Nico Nowarra (Experimental Game), Melanie Taylor (Osmotic Studios), Moritz Zumbühl (Blindflug Studios) und Prof. Dr. Hubertus Gersdorf (Uni Leipzig). Der Radiomoderator und Podcaster Marcus Richter moderiert die Konferenz."Computerspiele sind weit mehr als Unterhaltung. Sie prägen und reflektieren unser gesellschaftliches Miteinander gleichermaßen. Unsere zweite Fachkonferenz wird sowohl Experten als auch branchenfremden Teilnehmern ein spannendes, interaktives Forum zum fachlichen Austausch über digitale Spiele bieten", so Peter Tscherne, Geschäftsführer der Stiftung Digitale Spielekultur.Die Konferenz wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Partner sind Ströer Media Brands, Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, GAME Bundesverband der deutschen Games-Branche Booster Space.

