"Steep" reist zu Schalke-Biathlon

Am 28. Dezember gastiert der Biathlon-Weltcup wieder auf Schalke. Rund um das Stadion in Gelsenkirchen wird zwischen den Jahren traditionell wieder ein rund 1,3 Kilometer Schneekurs aufgeschüttet. Knapp 41.000 Zuschauer lockte das Event im letzten Jahr an, Millionen verfolgten den Wettkampf vor den TV-Geräten. Auch in Deutschland übertragt das ZDF heuer wieder live aus Gelsenkirchen.Passend zum Wintersport-Event präsentiert sich Ubisoft mit " Steep " in diesem Jahr auch wieder vor Ort. Insgesamt werden acht Anspiel-Stationen für die Zuschauer vor Ort zur Verfügung stehen. Dem besten Spieler vor Ort winkt im Finale der Gewinn einer Xbox One. Zudem wird es im Sponsorendorf vor der Arena einen Fotopoint geben, wo sich Besucher ein "Steep"-Foto sichern können. Unter allen Teilnehmern verlost der Publisher ein Snowboard.

Quelle: GamesMarkt.de

