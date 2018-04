SteamSpy-Aus und "Hellblade" wohltätig auf Xbox One

aktualisiert seine. Waren die Einstellungen, welche Spiele man besitzt und wie lange man sie gespielt hat, bisher standardmäßig öffentlich, sind diese Informationen nun per Default. Nutzer können ihre Accountsichtbarkeit weiterhin auf öffentlich stellen, müssen diese Einstlelungen allerdings aktiv vornehmen. | Quelle: steamcommunity.com/ Für die, die kein offizielles Angebot von Steam-Betreiber Valve ist, entpuppen sich die neuender Plattform Steam als. Wie die Betreiber der Seite via Twitter mitteilen, müssen sie ihren Service einstellen. SteamSpy bietet Statistiken über Verkaufszahlen und Nutzungsdauer von Steam-Spielen auf aggregierter Basis an. | Quelle: twitter.com/Steam_Spy spendet 25.000 Dollar an, wenn sich ihr Spielauf der Xbox One über 50.000 Einheiten in der ersten Woche verkauft. Die Organisation widment sich der Erforschung psychischer Krankheiten. Sollten gar mehr als 100.000 Stück verkauften werden, dann will der britische Entwickler seine Spende gar verdoppeln. "Hellblade" ist seit August bereits für PlayStation 4 erhältlich und startet heute auf der Xbox One. | Quelle: twitter.com/NinjaTheory

