Steam: Über Hälfte der User setzt bereits auf "Windows 10"

Im Sommer 2015 führte Microsoft sein Betriebssystem "Windows 10" großflächig ein. Die Software sollte den Vorgänger "Windows 8" ablösen, der auf den Herbst 2012 datiert. Es zeigt sich nun, dass das neue Desktop-Betriebssystem zumindest unter Gamern gut angenommen wird. Über die Hälfte der Steam-User nutzt bereits die aktuelle "Windows"-Version.Der Marktführer unter den digitalen Marktplätzen für PC-Spieler erhebt regelmäßig Daten unter seinen Usern, was die verwendete Hardware angeht. Dabei wird auch abgefragt, welches Betriebssystem zum Einsatz kommt. "Windows 10"-Versionen stellen mit insgesamt 52,7 Prozent hier deutlich den größten Anteil. Dahinter folgt interessanterweise "Windows 7" mit 35,4 Prozent. Das eigentlich neuere "Windows 8" erfreut sich unter den Steam-User dahingegen merklich weniger Beliebtheit: Nur rund zehn Prozent nutzen es.Steam veröffentlicht zu seinen Statistiken keine absoluten Zahlen. Die Teilnahme an der Hardware-Erhebung ist für die User außerdem freiwillig, sodass nicht klar ist, auf wie viele der über 125 Millionen registrierter Nutzer sich das Ergebnis im Detail stützt. Trotzdem dürfte die Steam-Survey insgesamt ein recht realistisches Abbild der Verteilung zeigen."Windows 10" ist auch deshalb für Videospieler interessant, weil es auch erlaubt, ausgewählte Xbox-One-Titel zu spielen. Dank Microsofts " Xbox Play Anywhere"-Feature können Titel wie " Forza Horizon 3 ", " Everspace ", oder " Gears of War 4 " auf beiden Plattformen ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Quelle: GamesMarkt.de

