Steam nennt Umsatzhits 2016

Steam gibt einen Einblick in seine Jahresverkäufe. Der Marktführer der Download-Händler benennt die 100 PC-Spiele , die in den vergangenen zwölf Monaten am meisten Umsatz schrieben. Absolute Zahlen veröffentlich der Händler nicht, stattdessen sind die Spiele ohne Reihenfolge in die Kategorien Platin, Gold, Silber und Bronze eingeteilt.Rückschlüsse, für welche Umsätze die Edelmetall-Auszeichungen stehen und in welcher Reihenfolge die einzelnen Titel untereinander stehe, sind so indes nicht möglich. Außerdem legte Steam laut eigenen Angaben den Bruttoumsatz der Spiele zugrunde. Per Definition wäre das somit vor Abzug der Umsatzsteuer und ohne etwaige Rabattierungen der Produkte.Diese zwölf Spiele sind die größten Umsatzbringer des Jahres 2016:

Quelle: GamesMarkt.de

