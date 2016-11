Startschuss für PlayStation 4 Pro

Großansicht Die PS4 Pro startet heute in den europäischen Handel Die PS4 Pro startet heute in den europäischen Handel

Heute ist die offizielle Markteinführung von Sonys High-End-Konsole PlayStation 4 Pro in Europa. Die neue PS4-Variante wird in Deutschland für 399 Euro unverbindlicher Preisempfehlung angeboten und bietet neben leistungsstärkerer Grafik auch dynamische 4K- und HDR-Unterstützung für Spiele und ausgewählte Streaming-Apps wie YouTube und Netflix , ein entsprechendes Fernsehgerät vorausgesetzt natürlich."Der Markstart von PS4 Pro ist ein äußerst aufregender Moment für PlayStation. Noch nie haben wir eine neue Konsole in der Mitte eines Plattformlebenszyklus eingeführt", sagt Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment Europe. "Indem wir Entwicklern eine neue Möglichkeit bieten, ihre Kreativität zu zur Schau zu stellen, ermöglicht uns PS4 Pro unser Engagement für Innovation unter Beweis zu stellen und den Spielern faszinierende Gameplay-Erfahrungen zu bieten."Sony kündigte bereits zum Start eine Vielzahl an optimierten Titeln an. Bis zum nächsten Jahr sollen alle Spiele für das PS4-Pro-System angepasst sein. Neben der Pro-Variante der PS4 bietet Sony seit dem 15. September eine verkleinerte Version der Konsole für 299 Euro an, die das Vorgängermodell im Handel ersetzt.

Quelle: GamesMarkt.de

