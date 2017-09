Stars investieren in eSport und Ende des Wii-Shops

bereitetdesvor. Das Download-Angebot der erfolgreichen Nintendo-Konsole wird ab demendgültig abgeschaltet. Bis 27. März 2018 können Besitzer noch ihr Konto mit Wii-Punkten aufladen und spiele kaufen, danach geht der Service Stückweise vom Netz. | Quelle: nintendo.co.jp Die amerikanische Sängerinscheint gefallen am eSport gefunden zu haben. Zusammen mit einigen anderen Investoren, darunter auch NFL-Profi, investiert die Gruppe in das Profi-eSport-Team NRG aus San Francisco. Insgesamt sollen rundgeflossen sein. | Quelle: espn.co.uk "PlayerUnknown's Battlegrounds"-Entwicklerplant seinen Mega-Hit auch nachzu bringen. Demnach steht der Entwickler im Kontakt mit, die das Spiel im chinesischen Markt zu etablieren. Gleichzeitig überlegt Tencent wohl auch Anteile an Bluehole zu kaufen. | Quelle: bloomberg.com

Quelle: GamesMarkt.de

