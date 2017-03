Starbreeze sichert sich "System Shock 3"

Der schwedische Entwickler- und Publisher Starbreeze sichert sich die Vermarktung von "System Shock 3". Im Rahmen eines Abkommens mit dem Entwickler Otherside Entertainment steuert das Unternehmen zwölf Millionen Dollar bei. Starbreeze bekommt im Erfolgsfall des Science-Fiction-Spiels 120 Prozent seines Investments zurück. Weitere Gewinne werden in halben Teilen zwischen Publisher und Entwickler geteilt. Otherside Entertainment behält indes alle Markenrechte an "System Shock"."System Shock 3" befindet sich derzeit in der Konzeptphase. Es ist Nachfolger des 1999 veröffentlichten zweiten Teils, der bis heute eine große Fangemeinde um sich schart. Entwickelt wurde des von Irrational Games, die viele Ideen und Konzepte später in der "Bioshock"-Serie weiterführten.

Quelle: GamesMarkt.de

