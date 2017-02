Starautoren arbeiten an "Wildlands"

Um der Geschichte von Ubisofts neuem Open-World-Titel " Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands " eine realistische Tiefe zu bieten, hat der Publisher die beiden Star-Autoren Don Winslow und Shane Salerno mit ins Boot geholt. Zusammen mit dem narrativen Team von Ubisoft haben die Autoren an dem Szenario, den Charakteren und den Dialogen von "Wildlands" mitgearbeitet, um dem Spiel eine möglich glaubhafte Hintergrundgeschichte zu bieten.Don Winslow ist unter anderem für seine Bestsellerbücher The Cartel, The Power of the Dog und Savages bekannt. Shane Salerno ist ein gefragter Hollywood-Drehbuchautor. Er arbeitet derzeit mit James Cameron an den Nachfolge-Filmen zu Avatar und schreibt außerdem am Drehbuch zu Michael Bays Armageddon."'Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands' ist eine Premiere für die Reihe und bietet erstmals eine riesige offene Welt, die frei erkundet werden kann. Bei diesem Ausmaß an Freiheit wollten wir top Talente an Bord haben, die eine glaubhafte Geschichte rund um die Kartelle und deren Organisation erschaffen", sagt Ubisoft Senior Producer Nouredine Abboud. "Als Fans ihrer Arbeit wussten wir, dass Don Winslow und Shane Salerno das perfekte Team sind, um dem Spiel seine realistischen Wurzeln zu geben und dabei den Unterhaltungsfaktor eines Entertainment-Produktes zu wahren"."Ich bin ein Fan von Tom Clancy seit ich Jagd auf Roter Oktober gelesen habe", sagt Salerno. "Es war sehr aufregend, mit dem Team von Ubisoft an diesem Projekt zu arbeiten. Alle sind unglaublich leidenschaftlich und engagiert und wollen die bestmögliche Spielerfahrung für ihre Fans liefern".

