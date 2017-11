"Star Citizen" bietet Land zum Kauf an

Seit Oktober 2012 sammelt die Entwicklerlegende Chris Roberts Geld für die Entwicklung seiner Weltraumsimulation "Star Citizen". Insgesamt kam dafür bereits die Rekordsumme von 169 Millionen Dollar zusammen, die durch Crowdfunding von den Spielern gesammelt wurde. Neben der Möglichkeit sich bereits vor dem Release von "Star Citizen" eigene Schiffe mit Echtgeld zu kaufen, bietet Entwickler Cloud Imperium Games Spielern jetzt auch an, virtuelle Grundstücke im Spiel zu erwerben. 16 Quadratkilometer sollen so rund 60 Dollar kosten und erlauben es den Spielern im fertigen Spiel eigenes Land abzustecken und zu beanspruchen.Während Cloud Imperium erklärt, mit dem neuen Landkauf seine gestiegenen Entwicklungskosten ausgleichen zu wollen, wird der neuerliche Monetarisierungsversuch von den Fans aber durchaus kritisch beäugt. Angefeuert durch die aktuelle Lootbox-Dabatte fürchten viele Spieler eine Implementierung von Pay2Win-Mechaniken in das fertige Spiel. Spieler, die echtes Geld ausgeben, könnten gegenüber normalen Spielern Vorteile in der Grundstücksvergabe und der anschließenden Rohstoffgewinnung erhalten. Cloud Imperium verspricht aber, dass alle Spieler, egal ob sie echtes Geld investiert haben oder nicht, am Ende die gleichen Rechte und Chancen erhalten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen