Square Enix nimmt polnischen Entwickler unter Vertrag

Square Enix und People Can Fly arbeiten zusammen. Das polnische Studio entwickelt für Square Enix einen "neuen, hochwertigen Originial-Titel" für PC und Konsolen heißt es in der entsprechenden Mitteilung an die Presse. Details gaben die Partner nicht bekannt. Sicherheitshalber weist Square Enix aber darauf hin, dass das Projekt auch nicht Bestandteil der diesjährigen E3-Präsentation sein wird. Offenbar befindet sich die Entwicklung also noch in einem frühen Stadium.Der Track-Record von People Can Fly legt aber zumindest ein Spiel der härteren Gangart nahe. Das Warschauer Studio schuf unter anderem die "Painkiller"-Reihe, portierte "Gears of War" für den PC und entwickelte jüngst "Bulletstorm: Full Clip Edition"

Quelle: GamesMarkt.de

