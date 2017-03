Sprecherfeld der Reboot wächst

Vom 20. bis 22. April findet im kroatischen Dubrovnik die Reboot Develop 2017 statt. Gute drei Wochen vor Beginn präsentiert sich das Sprecherfeld der Konferenz als eindrucksvoll. Jonathan Blow, der Schöpfer von " Braid" und "The Witness, Kultdesigner Suda51 und "Halo"-Produzentin Kiki Wolfkill reisen ebenso an wie Cliff Bleszinski, Chris Taylor und Charles Cecil. Die Organisatoren konnten darüber hinaus auch Sprecher von außerhalb der Spieleentwicklung rekrutieren: Robin Finck, Gitarrist der "Nine Inche Nails", Dan Murray von Skybound Interactive ("The Walkind Dead") und Anya Combs von Kickstarter sind ebenso als Speaker vertreten.Insgesamt über 110 internationalen Branchenexperten, die 120 Vorträge auf sechs verschiedenen Konferenzschienen halten, werden zur Reboot Develop in diesem Jahr erwartet.Die vollständige Liste der Sprecher befindet sich unter rebootdevelop.hr . Tickets sind ab 275 Euro (165 Euro für Studenten) erhältlich.

Quelle: GamesMarkt.de

