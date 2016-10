Sport1 zeigt "League of Legends"-Finale

Das Worlds-Finale findet im Stamples Center in LA in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober statt (Foto: Riot Games)

Der Nischensender Sport1 überträgt in der Nacht zum 30. Oktober das Finale der " League of Legends "-Worlds im deutschen Free-TV. Ab 00:30 Uhr beginnt Sport1 mit der Übertragung der Best-of-Five-Finalserie, die im Staples Center in Los Angeles gespielt werden. Für die von Sport1 so genannte "eSports Event Night" berichten "LoL"-Experten vom Summoner's-Inn-Netzwerk Live aus der Sendezentrale in Ismaning und analysieren das Spielgeschehen.Das letztjährige Meisterschaft-Finale erzielte mit einem Gesamtpreisgeld von zwei Millionen Dollar über 30 Millionen aktive Zuschauer. Für dieses Jahr wurde der Preispool bereits verdoppelt und Sport1 rechnet mit einem dementsprechenden Anstieg des Zuschauerinteresses.

Quelle: GamesMarkt.de

