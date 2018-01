Sport1 verstärkt eSport-Sparte personell und inhaltlich

Die Sport-Plattform Sport1 setzt in Zukunft verstärkt auf eSport-Inhalten und erweitert dafür seine Live- und Digital-Angebote. Bereits im zweiten Quartal 2018 plant der Sender deshalb den Relaunch seinen eSport-Channels auf Sport1.de. Außerdem sollen 2018 weitere eSport-Formate neben der Online-Berichterstattung auch im Free-TV ausgestrahlt werden, um den Sport einem breiteren Publikum näher zu bringen. Dafür geht Sport1 erneut eine Kooperation mit EA Sports zur TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (VBL) ein und bringt die Finalspiele dieses Jahr auch ins Fernsehen. Am 31. März und 1. April sendet Sport1 das Saisonfinale der VBL im Free-TV, sowie im Online-Livestream.Darüber hinaus wird Sport1 auch als offizieller Medienpartner der diesjährigen DreamHack Leipzig auftreten. Zusammen mit dem Veranstalter der Leipziger Messe begleitet Sport1 vom 26. bis 28 Januar die Events des Game-Festivals mit einer umfangreichen Berichterstattung auf seinen Digitalkanälen.Sport1 setzt bereits seit 2015 auf eigenständige eSport-Berichterstattung und gründete im Oktober letzten Jahres dann eine hausinterne eSport-Unit. Die eSport-Sparte ist dem Digital COO Pascal Damm unterstellt und wird von Dominic Multerer als Director eSports TV & Digial stetig weiterentwickelt. Seit Anfang des Jahres leitet Luka Ziegler die redaktionelle Arbeit der eSport-Redaktion in Ismaning und wird dabei von Marc Förster als Product Owner eSports unterstützt, der erst Mitte Januar zur neu gegründeten eSport-Unit gestoßen ist."Wir werden unser eSports-Engagement künftig weiter ausbauen - mit dem Ziel, das Thema in Deutschland in den Mainstream zu bringen", sagt Damm. "Dafür setzen wir auf ein digitales Produkt, das gezielt von Free-TV-Formaten begleitet wird. Mit unserer neuen eSports-Unit sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Die Fans dürfen sich auf attraktive Live-Events und innovative Angebote freuen, die wir auch in einem eigenen eSports-Studio präsentieren werden."

Quelle: GamesMarkt.de

