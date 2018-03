Sport1 sendet VBL-Finale im Free-TV

Am Osterwochenende finden sich die besten deutschen "FIFA"-Spieler im Deutsche Fußballmuseum in Dortmund zusammen und kämpfen um die Meisterschale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (VBL). Zum ersten Mal seit Start der VBL, wird das Final-Turnier auch live von dem Spartensender Sport1 im Free-TV ausgestrahlt. Sport1 überträgt am 31. März ab 13 Uhr die Gruppenphase der VBL, sowie das Finale der Deutschen Meisterschaft am 1. April ab 17:30 Uhr. Zusätzlich zur Fernsehausstrahlung werden alle Turnierphasen via Livestream auf Sport1.de, sowie auf den Sozial-Media-Kanälen auf Facebook und YouTube übertragen. Das Endrundenturnier wird von den beiden Moderatoren Tobias Wahnschaffe und Konni Winkler kommentiert.

Quelle: GamesMarkt.de

