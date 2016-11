Sport 1 zeigt "LoL"-Masters

Foto: Jeroen Weimar/ESL

Langsam aber sicher wird es zum Trend: Der Spartensender Sport1 zeigt erneut eine " League of Legends "-Finalserie live im Fernsehen. Dieses Mal werden die Finalspiele der Intel Extreme Masters 2016 am 21. November in Oakland ab 0 Uhr ausgestrahlt. Zuvor bietet Sport1 die gesamte K.O.-Phase des Turniers im Live-Stream mit Originalkommentaren an. Der gesamte Preis-Pool der Masters liegt bei 400.000 Dollar.Nach der Übertragung der EM- und WM-Finals sind die Intel Extreme Masters die dritte große "LoL"-Live-Ausstrahlung von Sport1 im deutschen Fernsehen. Der Sender setzt auch vermehrt auf die Übertragung anderer eSport-Disziplinen, wie "FIFA", "Dota2" oder "Counter Strike" und baut seine eSport-Sparte immer weiter aus.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen