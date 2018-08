SPOBIS Gaming & Media: Publisher, Sponsoren und Teams kommen nach Köln

Ralf Reichert , CEO, ESL

, CEO, ESL Alban Dechelotte , Head of Sponsorship & Business Development EU Esports, Riot Games

, Head of Sponsorship & Business Development EU Esports, Riot Games Alexander Müller , CEO, SK Gaming

, CEO, SK Gaming Tomek Borowka , Business Development & Esports Manager, Super Evil Megacorp

, Business Development & Esports Manager, Super Evil Megacorp Dr. Pietro Graf Fringuelli , Commissioner & Chairman, WESA

, Commissioner & Chairman, WESA Peter Mucha , COO, G2 Esports

, COO, G2 Esports Chris Hana, CEO, The Esports Observer

: Das Programm für den SPOBIS Gaming & Media amreicht von Publishern über Sponsoren bis hin zu Verbänden und Teams aus dem eSport-Business. In Kooperation mit der Koelnmesse findet der SPOBIS Gaming & Media einen Tag vor Beginn der gamescom statt. In diesem Jahr werdenerwartet, darunter Manager aus der werbetreibenden Industrie, aus dem eSport sowie von Medienplattformen und Sportrechtehaltern.Die Themen des Kongresses richten sich an der Schnittstelle von eSport/Gaming und Sportbusiness aus, während aktuelle Themenkomplexe aus beiden Welten aufgegriffen und Top-Entscheider aus den unterschiedlichen Industrien zusammengebracht werden.Eine Speaker-Auswahl aus dem eSport:Das gesamte Programm finden Sie hier

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden