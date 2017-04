SPOBIS dockt an gamescom an

Der Sportbusinesskongress SPOBIS wird Teil der gamescom -Woche in Köln. Am 21. August 2017, einen Tag vor offiziellem Messebeginn, macht die Eventreihe in der Rheinstadt halt. In Kooperation mit dem gamescom-Veranstaltern Koelnmesse und BIU findet die Premiere des ersten SPOBIS Gaming & Media statt.Längst engagieren sich auch Fußballvereine wie Schalke 04 oder Wolfsburg im eSport. Der internationale B2B-Kongress richtet sich an dieser Schnittstelle von virtuellem Sportwettkämpfen und Sportbusiness aus, greift aktuelle Themenkomplexe aus beiden Welten auf und bringt Entscheider aus den unterschiedlichen Industrien zusammen. Sei es auf parallel laufenden Bühnen oder in Masterclasses und zahlreichen Round-Table-Gesprächen werden Experten beider Welten ihr Wissen mit den über 700 erwarteten Teilnehmern teilen.Tickets für SPOBIS sind aktuell unter spobis-media.de noch bis zum 16. Juli zum vergünstigten Preis ab 290 Euro erhältlich.

