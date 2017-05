Spielungen auf der Langen Nacht der Ideen in Berlin

Am 12. Mai 2017 lädt die Stiftung Digitale Spielekultur in Kooperation mit dem Goethe-Institut und dem Auswärtigen Amt im Rahmen der Langen Nacht der Ideen zu drei Spielungen ins Game Science Center Berlin. Angelehnt an die klassische Literatur-Lesung zeigt das Format unter dem Veranstaltungstitel "Digitale Spiele als Kulturbotschafter", wie digitale Spiele im Kontext des kulturellen Austauschs wirken können. Ab 18 Uhr präsentieren indonesische, brasilianische und deutsche Spieleentwickler von ihnen entwickelte Games vor einem Publikum und geben einen Einblick in die kreativen Schaffensprozess. Zudem können Besucher unter dem Motto "Digitale Spiele als Kulturbotschafter" ausgewählte Games aus Deutschland (Gewinner und Nominierte des Deutschen Computerspielpreises 2017), Indonesien und Brasilien an verschiedenen Stationen selbst ausprobieren und sich mit den Entwicklern persönlich austauschen."Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik wird bei unserer Veranstaltung 'Digitale Spiele als Kulturbotschafter' interaktiv erfahrbar. Digitale Spiele sind heutzutage eine universelle Sprache, die Kulturkreise miteinander verbindet und ermöglicht, voneinander und übereinander zu lernen", sagt Peter Tscherne , Geschäftsführer der Stiftung Digitale Spielekultur.Weitere Informationen zu den Spielungen und zur "Langen Nacht der Ideen" auf stiftung-digitale-spielekultur.de . Die Veranstaltung wird teilweise in englischer Sprache stattfinden. Der Eintritt ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen